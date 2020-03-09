Організатори скасували престижні тенісні турніри в Індіан-Веллсі

Змагання Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Masters-1000 і Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (штат Каліфорнія, США) повинні були стартувати вже цього тижня.

Як повідомляється у прес-релізі, на півдні штату офіційно зафіксували перший випадок коронавіруса, тому, дотримуючись рекомендацій органів охорони здоров'я, організатори прийняли рішення скасувати тенісний турнір, передає БТУ.

Раніше в ATP і WTA, оголосили про заходи безпеки, які вводять на змаганнях в Індіан-Веллсі. Турнір на кортах в Каліфорнії повинен був пройти з 12 по 22 березня. Минулого сезону переможцями чемпіонату стали австрієць Домінік Тім і Бьянка Андреєску з Канади.

Як зазначив директор BNP Paribas Open Томмі Хаас, вони будуть розглядати варіанти з іншими датами - організатори готові провести змагання у зручний час.

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Нагадаємо, що через епідемію турніри ATP серії Challenger в Республіці Корея перенесли на серпень, а у WTA скасували турнір серії 125k в Китаї.