Усі спортивні заходи у Греції відбуватимуться без глядачів

Аби запобігти поширенню коронавірусу, усі спортивні заходи у Греції впродовж наступних двох тижнів відбуватимуться без глядачів.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на МОЗ Греції.

"Усі спортивні заходи у Греції впродовж двох наступних тижнів проходитимуть без глядачів, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що на два тижні карантину закриються центри відпочинку та будинки для літніх людей. На цей час також скасовуються усі шкільні екскурсії.

За останніми даними, у Греції виявлено 66 випадків зараження коронавірусом (жодного летального).

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Спалах нового коронавірусу COVID-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. ВООЗ визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

Фото: АА