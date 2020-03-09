Усі спортивні заходи у Греції відбуватимуться без глядачів
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на МОЗ Греції.
"Усі спортивні заходи у Греції впродовж двох наступних тижнів проходитимуть без глядачів, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що на два тижні карантину закриються центри відпочинку та будинки для літніх людей. На цей час також скасовуються усі шкільні екскурсії.
За останніми даними, у Греції виявлено 66 випадків зараження коронавірусом (жодного летального).
Спалах нового коронавірусу COVID-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. ВООЗ визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.
Фото: АА