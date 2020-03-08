Кубок світу з біатлону: сьогодні в Чехії - гонки з масовим стартом

У заключний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Место (Чехія) в неділю, 8 березня, відбудуться жіночий та чоловічий мас-старти.

У жіночій гонці на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами, яка розпочнеться о 12.45 за київським часом, Україну представлятиме Валя Семеренко (27-й стартовий номер), повідомляє Укрінформ. Чоловічий мас-старт на 15 км о 14.45 пройде за участю українців Дмитра Підручного (20) та Артема Прима (24). Читайте також: Україна виграла "срібло" в чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 12-15 березня у фінському Контіолахті.