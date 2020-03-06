Олімпіаду у Токіо можуть провести без глядачів

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) обговорила з представниками міжнародних спортивних федерацій можливість проведення цьогорічних Олімпійських ігор у Токіо без присутності глядачів через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє New York Times.

"Під час конференції зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я минулого тижня представники спортивних федерацій обговорили можливість проведення ігор у Токіо без глядачів", - пише видання.

На тлі поширення епідемії коронавірусу світом, спортивні змагання без фанатів перетворюються на нову реальність. Вболівальникам вже заборонили відвідувати світовий чемпіонат з біатлону у Чехії, який розпочався в четвер.

На конференції розглядались найгірші сценарії для Олімпійських ігор, а також ризики та вигоди від Олімпіади без глядачів.

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Проведення змагань без глядачів, за присутності лише спортивних чиновників та журналістів, це один з низки варіантів, що пропонуються організаторам Олімпіади.

На зустрічі зокрема обумовлювали можливу організацію скринінгу для учасників, змагань та глядачів, а також створення мапи ризику країн та регіонів. Учасники конференції також обговорили ризики для внутрішніх та відкритих видів змагань, а також контактних та безконтактних видів спорту.