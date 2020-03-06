Олімпіаду у Токіо можуть провести без глядачів
Про це повідомляє New York Times.
"Під час конференції зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я минулого тижня представники спортивних федерацій обговорили можливість проведення ігор у Токіо без глядачів", - пише видання.
На тлі поширення епідемії коронавірусу світом, спортивні змагання без фанатів перетворюються на нову реальність. Вболівальникам вже заборонили відвідувати світовий чемпіонат з біатлону у Чехії, який розпочався в четвер.
На конференції розглядались найгірші сценарії для Олімпійських ігор, а також ризики та вигоди від Олімпіади без глядачів.
Проведення змагань без глядачів, за присутності лише спортивних чиновників та журналістів, це один з низки варіантів, що пропонуються організаторам Олімпіади.
На зустрічі зокрема обумовлювали можливу організацію скринінгу для учасників, змагань та глядачів, а також створення мапи ризику країн та регіонів. Учасники конференції також обговорили ризики для внутрішніх та відкритих видів змагань, а також контактних та безконтактних видів спорту.