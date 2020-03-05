Бесєдін став жертвою лікарської помилки – УАФ

Нападник «Динамо» і збірної України випадково випив заборонений препарат замість пігулки від головного болю.

Нападник «Динамо» Артем Бесєдін імовірно став жертвою лікарської помилки, повідомляє телеканал «Футбол 1».

Координатор допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максим Бецко повідомив, що клубний лікар запропонував форварду заборонений препарат фонтурацетам замість таблетки від головного болю.

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«Це стимулятор, що збільшує мозкову активність, загальну психічну енергію. У невеликих дозах він просто збільшує мозкову активність, трохи збільшує пам'ять.

За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм випадково, тому що переплутали пігулки. Замість таблетки від головного болю лікар дав Бесєдіну цей препарат.

За їхньою версією, у нього в одній і тій же кишені були таблетки кетанова і фонтурацетама, і він просто переплутав блістери», - заявив Бецко.

За порушення антидопінгових правил Бесєдіна відсторонили на рік. Покарання набуло чинності 19 грудня минулого року. Артем провалив допінг-пробу за підсумками матчу групового раунду Ліги Європи проти «Мальме» (3:4).

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У січні «Динамо» тимчасово відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою.

У нинішньому сезоні нападник встиг провести 23 матчі за «Динамо» у всіх турнірах, забити 8 голів і віддати результативну передачу.