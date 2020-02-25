У Бесєдіна 21 день аби оскаржити свою дискваліфікацію
Нападник «Динамо» і збірної України Артем Бесєдін може оскаржити свою річну дискваліфікацію. Про це заявив заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек в коментарі Tribuna.com.
«На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники.
Шанси на те, що Бесєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації, є. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи.
Рік дискваліфікації - такий термін говорить про те, що застосували якесь пом'якшення. Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу - 4 роки.
У ситуації з Бесєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%», - сказав Кручек.
Нагадаємо, «Динамо» повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.