У Бесєдіна 21 день аби оскаржити свою дискваліфікацію

Український футболіст отримав дуже м’який вирок, але деталі справи досі не відомі.

Нападник «Динамо» і збірної України Артем Бесєдін може оскаржити свою річну дискваліфікацію. Про це заявив заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек в коментарі Tribuna.com.

«На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники.

Шанси на те, що Бесєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації, є. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи.

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Рік дискваліфікації - такий термін говорить про те, що застосували якесь пом'якшення. Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу - 4 роки.

У ситуації з Бесєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%», - сказав Кручек.

Нагадаємо, «Динамо» повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.