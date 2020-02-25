УЄФА відсторонив Бесєдіна на рік за порушення антидопінгових правил

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на один рік нападника київського клубу “Динамо” Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Таке рішення отримали сьогодні за результатами слухань Апеляційного органу УЄФА 24 лютого щодо дисциплінарної справи відносно здійснення Артемом Бесєдіним порушення антидопінгових правил. З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста і клубу і встановив, що в діях футболіста немає суттєвої провини”, - йдеться в повідомленні.

Справа розглядалася відразу в Апеляційному органі УЄФА за прискореною процедурою без попереднього розгляду Контрольним, етичним і дисциплінарним органом УЄФА за клопотанням самого Артема Бесєдіна.

Артем Бесєдін, який у листопаді 2019 року провалив допінг-тест за підсумками матчу з “Мальме” (3:4) у груповому раунді Ліги Європи, був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях із 19 грудня 2019 року. Саме з цього дня і починається дія санкцій.

“Про те, чи буде оскаржено це рішення в Спортивному арбітражному суді, ми повідомимо після ознайомлення з повним текстом документа. Сподіваємося, що отримаємо його якомога швидше”, - зазначили у клубній пресслужбі.