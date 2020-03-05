Цуренко обіграла росіянку Грачову і вийшла до третього кола турніру WTA в Індіан-Веллсі

Українка Леся Цуренко виграла другий матч на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Challenger в Індіан-Веллсі (США) із призовим фондом $162,45 тис.

За вихід до третього кола змагань Цуренко за 2 години 10 хвилин здобула вольову перемогу над росіянкою Варварою Грачовою - 0:6, 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Цуренко розіграє з переможницею протистояння між посіяною під 2-м номером росіянкою Анною Блінковою та британкою Кеті Бултер.

Турнір в Індіан-Веллсі завершиться 8 березня.