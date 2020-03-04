"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
На ОСК "Металіст" у Харкові м'ячі забили Сергій Кривцов (4-та хвилина), Володимир Адамюк (9 - автогол), Тайсон (19), Євген Коноплянка (23) - у складі "Шахтаря"; Владислав Супряга (82, з пенальті) - у "Дніпра-1", повідомляє Укрінформ.
У завершальному поєдинку 21-го туру львівські "Карпати" грають з "Олександрією".
Результати інших матчів туру:
"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка) - 2:0
голи: Фран Соль (40-а хвилина), Віктор Циганков (55).
"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0
голи: Дмитро Мишньов (32, з пенальті), Дмитро Топалов (47), Сергій Чоботенко (80);
"Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 1:2
голи: Максим Дегтярев (4) - Олександр Філіппов (6), Леван Арвеладзе (76);
"Зоря" (Луганськ) - "Львів" - 2:0
голи: Владислав Кабаєв (54), Богдан Леднєв (89).
Турнірне становище: "Шахтар" - 56 очок (після 21-ї гри), "Зоря" - 43 (21), "Динамо" - 42 (21), "Десна" - 39 (21), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (21), "Львів" - 19 (21), "Олімпік" - 18 (21), "Ворскла" - 17 (21), "Карпати" - 12 (20).