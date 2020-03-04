Футбол: "Зоря" і "Десна" здобули перемоги у чемпіонаті УПЛ

Футболісти луганської "Зорі" обіграли "Львів" (2:0) у 21-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги і повернулися на другу сходинку турнірної таблиці.

У матчі, що завершився у середу на запорізькій "Славутич-Арені", відзначилися Владислав Кабаєв (54-та хвилина) та Богдан Леднєв (89), повідомляє Укрінформ.

У цій грі голкіпер "Львова" парирував два пенальті - на 73-й та 90+1 хвилинах.

Переміг сьогодні і ще один претендент на медалі - чернігівська "Десна". На столичному стадіоні імені Валерія Лобановського підопічні Олександра Рябоконя здолали донецький "Олімпік" - 2:1. Автори голів: Олександр Філіппов (6) і Леван Арвеладзе (76) - у чернігівців; Максим Дегтярев (4) - у донеччан.

"Маріуполь" забив три сухі "м'ячі" у ворота полтавської "Ворскли" - 3:0. На стадіоні імені Володимира Бойка у Маріуполі відзначилися Дмитро Мишньов (32, з пенальті), Дмитро Топалов (47) та Сергій Чоботенко (80).

На 90+4 хвилині у "Маріуполя" з поля вилучений Назарій Муравський.

Сьогодні також пройдуть два завершальні поєдинки 21-го туру. Лідер першості донецький "Шахтар" грає з "Дніпром-1", а львівські "Карпати" - з "Олександрією".

Нагадаємо, стартував тур учора. Київські динамівці переграли на НСК "Олімпійський" ковалівський "Колос" - 2:0.

Голи: Фран Соль (40), Віктор Циганков (55).

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Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 20-ти ігор), "Зоря" - 43 (21), "Динамо" - 42 (21), "Десна" - 39 (21), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (20), "Львів" - 19 (21), "Олімпік" - 18 (21), "Ворскла" - 17 (21), "Карпати" - 12 (20).