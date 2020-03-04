Завацька перемогла американку на турнірі WTA в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла до другого кола турніру WTA Oracle Challenger Series в Індіан-Веллсі (США) із призовим фондом 162 тис 450 дол.

У стартовому матчі 20-річна уродженка Луцька (№105 WTA) обіграла американку Франческу Ді Лоренцо (124) - 1:6, 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала дві години.

У другому раунді Катаріна зіграє проти Чжу Лінь (72) з Китаю, якій поступилася тиждень тому на турнірі в Акапулько.

Як інформувало агентство, до другого раунду турніру в Індіан-Веллсі також пробилася українка Леся Цуренко (152), яка за 1 годину 50 хвилин обіграла ще одну представницю США Даніель Лао (198) - 6:3, 3:6, 6:1.

Наступною опоненткою Лесі буде Варвара Грачова з Росії (100).