Сергій Левчук озвучив завдання Державного агентства спорту

Пріоритетні завдання новоствореного агентства – управління спортивними підприємствами та інфраструктурою, ефективне використання бюджетних коштів, покращення забезпечення українських спортсменів.

«Наш перший серйозний виклик – успішна підготовка та виступ українських спортсменів на Олімпіаді-2020», - заявив сьогодні на представленні голова новоствореного Державного агентства спорту України Сергій Левчук, повідомляє Укрінформ.

Представив голову Державного агентства спорт міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. За його словами, у нього вже налагоджена комунікація з Сергієм Левчуком, а пріоритетні завдання новоствореного агентства – управління спортивними підприємствами та інфраструктурою, ефективне використання бюджетних коштів, покращення забезпечення українських спортсменів.

«Наш перший серйозний виклик – успішна підготовка, завоювання ліцензій та виступ українських спортсменів на Олімпіаді-2020 в Токіо. Окрім проблем великого спорту, багато уваги агентство приділятиме масовому спорту, фізичній культурі та пропаганді здорового способу життя. Щодо останнього, то у нас уже є кілька проектів, які ми реалізуємо в найближчий час», - заявив Сергій Левчук.

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Голова Державного агентства спорту пообіцяв невдовзі провести експертизу та аудит спортивного господарства України. В перспективі – покращення фінансування та інфраструктури вітчизняного спорту, збільшення міжнародних змагань в України. «Обіцяю, що агентство максимально сприятиме тому, аби легалізація ігорного бізнесу в Україні відбулась в інтересах нашого спорту», - додав Сергій Левчук.

Нагадаємо, новообраний голова Державного агентства спорту Сергій Левчук склав з себе повноваження президента української федерації карате. Новим президентом федерації карате став Іван Дутчак.