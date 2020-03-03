В Амстердамі розпочав роботу конгрес УЄФА

В Амстердамі (Нідерланди) у вівторок розпочав роботу 44-й конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій.

У засіданні бере участь президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко, повідомляє пресслужба УАФ.

"Представник України працює в президії конгресу. Серед питань порядку денного - звіт президента УЄФА, затвердження річного фінансового звіту, ухвалення бюджету на фінансовий рік сезону-2020/2021, оновлення комітетів УЄФА, внесення поправок до статуту організації, вибори до виконкому УЄФА та представника до ради ФІФА, ратифікація складу органів правосуддя УЄФА тощо", - йдеться у повідомленні.