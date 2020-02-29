«Лаціо» - новий лідер Серії А

Римський клуб вийшов на перше місце після перемоги над «Болоньєю».

«Лаціо» обіграв «Болонью» (2:0) в домашньому матчі 26-го туру чемпіонату Італії (Серія А) і вийшов на перше місце, повідомляє Укрінформ.

Римський клуб повів у рахунку на 18-й хвилині після голу Луїса Альберто. Через три хвилини Хоакін Корреа подвоїв перевагу. У другому таймі «Болонья» забила двічі, але в обох епізодах взяття воріт відмінили після перегляду відеоповтору. 2:0 – перемога «Лаціо».

«Лаціо» набрав 62 очки і очолив Серію А. Римляни випереджають «Ювентус» на два очки. Нагадаємо, що матч «Ювентуса» з «Інтером» і ще чотири поєдинки 26-го туру перенесли на 13 травня через коронавірус.