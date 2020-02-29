У чоловічому спринті ЧЄ з біатлону Україна залишилася без медалей

Матвій Єлисеєв з Росії здобув "золото" у спринтерській гонці на 10 км чемпіонату Європи-2020, що триває у білоруському місті Раубичі.

Біатлоніст подолав дистанцію за 23 хвилини 46,4 секунди і припустився 1 промаху на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другим був представник Лвтвії Андрейс Расторгуєвс (4,1 секунди відставання; 1 промах), третім - норвежець Александер-Ф'єльд Андерсен(+25,5; 1). Серед українців кращий результат показав Сергій Семенов , який прийшов на фініш 22-м (1 хвилина 16,4 секунди відставання, 1 промах). Руслан Ткаленко був 33-м, Антон Дудченко - 63-м, Богдан Цимбал - 87-м. Читайте також: Україна виграла "золото" чемпіонату Європи з біатлону Сьогодні у Раубичах також пройде жіночий спринт на 7,5 км. За Україну виступлять Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима та Дар'я Блашко. Завершиться чемпіонат Європи 1 березня масстартами.