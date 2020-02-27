Україна виграла "золото" чемпіонату Європи з біатлону

Збірна України здобула у четверг золоту медаль у класичній змішаній естафеті (2х6+2х7,5 км) чемпіонаті Європи-2020, що триває у білоруському місті Раубичі.

Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний показали час 1 година 11 хвилин 32,1 секунди і використали 9 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другими на фініші були представники Росії (відставання 32,2 секунди; 9 додаткових патронів), третьою стала команда Норвегії (+33,7; 3) Загалом в гонці взяли участь 22 команди. Читайте також: Україна здобула "бронзу" у синглміксті чемпіонату Європи з біатлону Змагання чемпіонату Європи продовжаться у суботу, 29 лютого, спринтерськими гонками, а завершаться наступного дня масстартами.