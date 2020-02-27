Україна здобула "бронзу" у синглміксті чемпіонату Європи з біатлону

Збірна України здобула у четверг бронзову медаль в одиночній змішаній біатлонній естафеті (6+7,5 км) на чемпіонаті Європи, що триває у білоруському місті Раубичі.

Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко на 11,8 секунди секунди відстали від лідера і мали 7 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Першими на фініші були представники Норвегії (час - 47 хвилин 12,2 секунди; 12 додаткових патронів), другою стала команда Німеччини (+11,5; 5).

Загалом в гонці взяли участь 27 команд.

Сьогодні на чемпіонаті Європі також пройде класична змішана естафета (2х6+2х7,5 км). За Україну вступлять Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Завершиться європейська першість 1 березня.

На фото: Анастасія Меркушина.