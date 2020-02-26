Підгрушна виграла "срібло" чемпіонату Європи з біатлону

Українка Олена Підгрушна стала володаркою срібної медалі чемпіонату Європи з біатлону, який стартував у Раубічах (Білорусь).

У фіналі суперспринту Підгрушна з одним штрафом фінішувала другою з відставанням 2,8 секунди від росіянки Євгенії Павлової (0 промахів); "бронза" - у француженки Хлоє Шевальє (1), повідомляє Укрінформ. Валя Семеренко (3 додаткові патрони) стала 4-ю, Анастасія Меркушина (1) - 6-ю, Віта Семеренко (5) - 16-ю, Юлія Журавок (3) - 18-ю. Читайте також: Підручний виграв "бронзу" у суперспринті чемпіонату Європи з біатлону 27 лютого у Раубічах пройдуть одиночна змішана естафета та змішана естафета. Чемпіонат Європи з біатлону триватиме до 1 березня.