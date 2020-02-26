Підручний виграв "бронзу" у суперспринті чемпіонату Європи з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний став бронзовим призером у перший день чемпіонату Європи у Раубічах (Білорусь).

У фіналі суперспринту Підручний використав 3 додаткові патрони і посів 3-тє місце, фінішувавши з відставанням 0,5 секунди від переможця білоруса Сергія Бочарнікова (2 промахи) та 0,1 секунди - від срібного призера Адама Вацлавика з Чехії (3), повідомляє Укрінформ. Руслан Ткаленко став 15-м, Артем Прима - 23-м. Читайте також: Валя Семеренко була другою у кваліфікації суперспринту ЧЄ з біатлону У фіналі жіночого суперспринту виступлять українки Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна та Віта Семеренко. Чемпіонат Європи з біатлону триватиме до 1 березня.