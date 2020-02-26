Валя Семеренко була другою у кваліфікації суперспринту ЧЄ з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах (Білорусь) завершилася кваліфікація жіночого суперспринту.

Другою на фініші була украніка Валя Семеренко, яка відстала ​​від лідера на 2,3 секунди і припустилася 1 промаху на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

З нашої команди у вечірній фінал гонки також кваліфікувалися Юлія Журавок - 20-те місце, Анастасія Меркушина - 22-е, Олена Підгрушна - 23-є та Віта Семеренко - 29-те.

Дар'я Блашко завершила дистанцію на 58-й позиції.

Читайте також: Троє українців вийшли до масстарту чемпіонату Європи з біатлону

Перемогла у кваліфікації представниця Білорусі Дінара Алімбекова. Її час - 9 хвилин 42,0 секунди, 1 промах.