Троє українців вийшли до масстарту чемпіонату Європи з біатлону

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко і Артем Прима кваліфікувалися 26 лютого до гонки з масовим стартом (фіналу суперспринту) на чемпіонаті Європи в белоруському місті Раубічі.

У кваліфікації суперспринту Підручний показав 6-й результат (+17,4 секунд відставання; 2 додаткових патрона на вогневих рубежах), Ткаленко - 13-й (+34,6; 0), Прима - 27-й (+42,4; 3), повідомляє Укрінформ. Антон Дудченко, Сергій Семенов та Богдан Цимбал прийшли на фініш відповідно 35-м, 38-м і 60-м. Читайте також: Бринзак: Кращого фінішера, ніж Підгрушна, в нашому біатлоні немає Першим у кваліфікації суперспринту був білорус Антон Смольський, який показав час 7 хвилин 53,4 секунди (1 промах).