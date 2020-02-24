Бринзак: Кращого фінішера, ніж Підгрушна, в нашому біатлоні немає

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підбив підсумки виступу нашої команди на чемпіонаті світу в Антгольці-Антерсельві (Італія), який завершився в неділю.

Керівник вітчизняного біатлону відзначив відмінні спринтерські якості нашої досвідченої спортсменки оліпмпійской чемпіонки Олени Підгрушної, повідомляє XSport.

"У Олени були проблеми зі здоров'ям, які вибивали її з колії, відволікали, не давали мотивації. Щоб витримувати такі навантаження, потрібне максимальне здоров'я. Добре, що навесні вона перемогла всі свої хвороби, влітку попрацювала. Пропускала деякі старти, щоб бути готовою до основних гонок. Кращого фінішера у нас поки немає, але Олена - добрий наставник, і, думаю, що вона підготує себе зміну", - розповів Бринзак.

Він також наголосив на важливості "єдиної структури команди" на шляху підготовки до важливих біатлонних стартів.

"До того факту, що кожна спортсменка готувалася до змагань по-різному, є певні запитання. Хочемо, аби була єдина команда, треба знайти компроміс. Може, спортсменки тренуватимуться за індивідуальним планом, але має бути єдина структура команди. Щоб був доктор, масажист, централізована підготовка. А плани вже можуть коригуватися під спортсменів, з урахуванням думки особистого тренера. Спортсменки мають розуміти, що для них так буде краще. Якби вони прогресували і результат був би кращим, ми б могли нічого не міняти, але якщо є певні збої, краще зробити єдину команду", - заявив президент федерації.

На ЧС-2020 з біатлону в Італії в активі збірної України бронзова медаль у класичній жіночій естафеті.