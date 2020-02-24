Біатлоніст Підручний: До чемпіонату світу не вдалося вийти на пік форми

Український біатлоніст Дмитро Підручний підвів підсумки чемпіонату світу в Антгольці-Антерсельві (Італія), який завершився в неділю.

Він, зокрема, зазначив, що не зміг до чемпіонату вийти на свій пік форми, повідомляє Biathlon.com.ua.

"На минулорічному чемпіонаті світу форма була близькою до ідеальної. На жаль, до цього чемпіонату не вдалося вийти на пік. Втім, тут деякі гонки були непоганими. Десяте місце з одним промахом у спринті - це, думаю, був досить високий результат. Після спринту з кожною гонкою все більше і більше відчувалася втома, і з кожною гонкою біглося все важче та важче", - сказав Підручний.

Додамо, що на чемпіонаті світу-2020 в Італії в активі збірної України бронзова медаль у жіночій класичній естафеті.