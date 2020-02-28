Тренер "Вольфсбурга": "Шахтар" - команда з досвідом Ліги чемпіонів

В 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом".

Наставник німецького клубу 45-річний Олівер Гласнер, коментуючи результати сьогоднішнього жеребкування, відзначив великий міжнародний досвід української команди, повідомляє Sportbuzzer.de.

"Шахтар" - команда Ліги чемпіонів, - сказав Гласнер. - Вона цього року посіла третє місце в групі. Ця досвідчена команда, яка постійно грає в єврокубках. В її складі багато південноамериканців. Для нас це буде міцний горішок. Тим не менш, ми раді такому жеребу. Зможемо позмагатися з сильним суперником в 1/8 фіналу Ліги Європи. Розраховуємо на свої шанси не лише в домашньому матчі, але й на виїзді".

В 1/16 фіналу "Вольфсбург" двічі переміг шведський "Мальме": 2:1 - вдома, 3:0 - на виїзді.

Зустрічі між "Шахтарем" та "Вольфсбургом" пройдуть 12 і 19 березня. Перший матч донеччани проведуть на виїзді.