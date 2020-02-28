"Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом" в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" отримали чергового суперника у плей-офф другого за престижністю клубного турніру континенту.

За підсумками жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, яке відбулося сьогодні, 28 лютого, в Будинку європейського футболу у Ньйоні (Швейцарія), "Шахтар" розіграє путівку до чвертьфіналу з німецьким "Вольфсбургом", повідомляє Укрінформ.

Перший матч пройде 12 березня ("гірники" зіграють у гостях), повторний - 19 березня.

Результати жеребкування:

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Вулвергемптон" (Англія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Баєр" (Німеччина)

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА)

"Інтер" (Італія) - "Хетафе" (Іспанія)

"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)

переможець пари "Зальцбург" (Австрія) / "Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)

ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія).

Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 9 та 16 квітня, півфінали - 30 квітня та 7 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.