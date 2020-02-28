Наставник “Шахтаря” поділився очікуваннями від жеребкування 1/8 Ліги Європи

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру поділився очікуваннями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Луїш Каштру після проходу португальської “Бенфіки” в 1/16 розіграшу турніру, зокрема, висловив упевненість, що його команда готова до будь-якого суперника.

“Я не знаю, які клуби пройшли. Ми і самі ще не знали, що пройдемо далі, тому якось не вивчали це питання. Тепер буде час. На жеребкуванні подивимося, хто нам попадеться. Особливих переваг немає. Але давайте проаналізуємо цей сезон: з ким ми грали? Ви прекрасно пам'ятаєте матчі з “Аталантою” на “Сан-Сіро”, з “Манчестер Сіті” в Манчестері, з “Динамо” в Загребі, коли програвали 1:3 на 90+3-й хвилині, а в підсумку закінчили 3:3.

Нас вже зовсім нічого не лякає, ми готові до кожного суперника. Зможемо відповідально попрацювати перед будь-яким поєдинком із повагою до опонента. Якщо моя команда змогла зреагувати так, як зараз після такого першого тайму, ми зможемо зреагувати на будь-якого суперника”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Нагадаємо, вчора футболісти “Шахтаря” зіграли внічию з “Бенфікою” (3:3) і за сумою двох матчів (5:4) пройшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Свого суперника “гірники” дізнаються сьогодні, 28 лютого. Жеребкування розпочнеться о 14.00.

Перші матчі заплановані на 12 березня, матчі у відповідь - 19 березня.