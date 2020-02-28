Стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту продовжується вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Як повідомляв Укрінформ, донецький "Шахтар" здолав португальську "Бенфіку" за сумою двох матчів 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА (2:1, 3:3) і вийшов до 1/8 фіналу розіграшу.

У наступній стадії турніру, окрім "Шахтаря", також зіграють "Вулвергемптон", "Істанбул Башакшехір", "Хетафе", "Баєр", "Копенгаген", "Базель", "Севілья", "Олімпіакос", ЛАСК, "Манчестер Юнайтед", "Інтер", "Вольфсбург", "Рома", "Рейнджерс", "Зальцбург" або "Айнтрахт".

Жеребкування 1/8 фіналу - 28 лютого. Перші матчі заплановані на 12 березня, матчі у відповідь - на 19 березня.

Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Еспаньйол" (Іспанія) - "Вулвергемптон" (Англія) - 3:2 (перша гра - 0:4)

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Спортинг" (Португалія) - 4:1 - у додатковий час (1:3)

"Аякс" (Голландія) - "Хетафе" (Іспанія) - 2:1 (0:2)

"Порту" (Португалія) - "Баєр" (Німеччина) - 1:3 (1:2)

"Селтік" (Шотландія) - "Копенгаген" (Данія) - 1:3 (1:1)

"Базель" (Швейцарія) - АПОЕЛ (Кіпр) - 1:0 (3:0)

"Севілья" (Іспанія) - ЧФР (Румунія) - 0:0 (1:1)

"Арсенал" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція) - 1:2 - у додатковий час (1:0)

ЛАСК (Австрія) - "Алкмаар" (Голландія) - 2:0 (1:1)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Брюгге" (Бельгія) - 5:0 (1:1)

"Інтер" (Італія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 2:1 (2:0)

"Бенфіка" (Португалія) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - 3:3 (1:2)

"Мальме" (Швеція) - "Вольфсбург" (Німеччина) - 0:3 (1:2)

"Гент" (Бельгія) - "Рома" (Італія) - 1:1 (0:1)

"Брага" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:1 (2:3)

"Зальцбург" (Австрія) - "Айнтрахт" (Німеччина) - матч у відповідь відбудеться 28 лютого (1:4).

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.

Фото: Getty Images.