В Олімпійському домі нагородили кращих спортивних журналістів України

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан і голова Комісії НОК "Преса та комунікації" Олег Волков нагородили у Києві в четвер, 27 лютого, переможців ХІX Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів "Україна олімпійська".

Зокрема, у номінації "За краще висвітлення участі українських спортсменів в II Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ (Білорусь) перемогло Українське національне інформаційне агентство Укрінформ.

Розпочинаючи церемонію нагородження, Сергій Бубка, зокрема, сказав: "Наші щорічні конкурси учергове нагадують про те, що ми маємо чимало як досвідчений, так й молодих журналістів та фотографів".

Президент Нок України загострив увагу присутніх на тому, що 2020 рік особливий - олімпійський. І закликав активніше підтримувати вітчизняних спортсменів на найвідповідальніших змаганнях чотириріччя.

"Вже влітку XXII Олімпіади в японському Токіо. То ж ваша підтримка наших спортсменів під час шляху до найголовнішого старту в їхній кар'єрі є вкрай необхідною. Впевнений, 2020-й олімпійський рік подарує багато позитивних приводів для гарних матеріалів", - сказав Бубка.

Читайте також: Шаблістка Ольга Харлан отримала рекордну відзнаку НОК України

На журналістський конкурс надійшли роботи практично з усіх регіонів України. Найбільш популярними стали такі номінації як: "Кращі спортивні журналісти", "Краща циклічна спортивна програма". Серед претендентів на звання кращого спортивного фотографа найбільше світлин надійшло у номінацію "Фотографи-аматори".

"Приємно, що в час швидкого розвитку цифрових технологій значно збільшилася кількість і якість матеріалів про спорт в електронних ЗМІ. Радує, що в регіонах виходять в ефір телевізійні і радіо програми спортивного спрямування. Приємний факт високої конкуренції в номінації "Дебют в спортивній журналістиці" - поява молодих, перспективних і фахових журналістів", - наголосив голова Комісії НОК "Преса та комунікації" Олег Волков.

Додамо, що представники одразу 15 областей країни отримали заслужені відзнаки лауреатів конкурсу. Найбільшу кількість нагород повезуть додому представники Києва, Львівщини та Вінниччини.

Загалом, на розгляд експертів за підсумками "України олімпійської" надійшло близько тисячі робіт.

Переможці ХІX Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів "Україна олімпійська".

За краще висвітлення участі українських спортсменів в ІІ Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ (Білорусь):

Ольга Модіна (Радіо Свобода), Максим Чеберяка (XSPORT), Українське національне інформаційне агентство Укрінформ.

Кращі спортивні журналісти:

Юрій Ілючек (Центральноукраїнське бюро новин, м. Кропивницький), Микола Моторний ("Сільські Вісті", м. Київ), Марія Шпира (Інтернет-портал "Панорама production", м. Львів).

Краща громадсько-політична газета (відділ спорту):

"Деснянська правда" (м. Чернігів), "Вільне життя+Тернопільщина" (м. Тернопіль), "Червоноградський вісник" (м. Червоноград, Львівська обл.).

Краща спортивна газета:

"Спорт арена" (м. Київ), "Николаевские новости-спорт" (м. Миколаїв), "Вболівальник" (м. Вінниця), "Швидше! Вище! Сильніше!" (Яблунівський ліцей Яблунівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області).

Краща циклічна спортивна телепрограма:

UA:Спорт (UA:Перший), "Спорт дайджест" (м. Хмельницький), "Територія Спорту" (21 TV Ungvar, м. Ужгород), "Олімпійський backstage" (спільний проект агенції "Медіаспорт" та телеканалу XSPORT).

Краща циклічна спортивна радіопрограма:

"Майстри спорту" (Радіо "Промінь"), "Фан-Сектор" (Радіо НВ), Радіо FM Галичина (Львів).

Дебют в спортивній журналістиці (відзнака імені відомого спортивного журналіста Олександра Мащенка):

Діана Кондратюк (UA:Спорт), Віталій Дюга (XSPORT), Тарас Жеребецький (Гал-Інфо - Агенція інформації та аналітики, м.Львів)

За відданість олімпійському руху:

Валентин Щербачов (м. Київ), Михайло Френкель (м. Київ), Сергій Теодорович (м. Дніпро), Дмитро Лазуткін (м. Київ).

Кращий журнал року:

"Олімпійська арена" (м. Київ).

Краще електронне видання (відділ спорту):

"Телеграф" (м. Черкаси), "Власно.info" (м. Вінниця), "Черкаський спорт" (м. Черкаси).