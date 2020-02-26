Володарів "Спортивного Оскара" назвуть 9 березня

В Олімпійському домі сьогодні відбулося засідання Української Академії Спорту, на якому шляхом таємного голосування обрали переможців 14-ї Всеукраїнської церемонії "Герої спортивного року-2019" в 12-ти номінаціях.

Імена володарів "Спортивного Оскара" назвуть під час урочистої церемонії, яка відбудеться 9 березня в Київському національному театрі оперети, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми прагнемо до того, щоб наших героїв знали в країні, суспільстві, їх досягненнями пишався наш народ, і на прикладах цих яскравих особистостей росла сильна і здорова нація", - сказав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, звертаючись до членів Української Академії Спорту.

"Це дійсно наш" Спортивний Оскар". Його з нетерпінням чекають. Адже на червоній доріжці іноді непросто впізнати наших успішних, вишуканих і красивих атлетів. Популярність церемонії з кожним роком зростає. Для спортсменів ця подія - особлива", - підкреслив Сергій Бубка.

За словами президента Української Академії Спорту Ніни Уманець, процедура відбору кандидатів і визначення переможців є прозорою і демократичною та проходить в три етапи. Спочатку експерти НОК та громадськості проводять детальний аналіз виступів наших спортсменів на головних спортивних стартах року. Таким чином створюється розширений список претендентів у кожній номінації (6-8 осіб). Після цього протягом двох тижнів триває голосування спортивних журналістів нашої країни.

За підсумками голосування, в якому взяло участь 250 провідних спортивних журналістів з усіх регіонів, були визначені трійки претендентів, серед яких сьогодні "академіки" вибрали переможців у кожній номінації.

Нагадаємо, Українська Академія Спорту була створена в 2007 році за ініціативи президента НОК України Сергія Бубки. До її складу увійшли легендарні спортсмени, які завершили активну спортивну діяльність і залишили значний слід в спортивній історії країни.

Номінанти Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2019".

1. Кращий спортсмен року:

Жан Беленюк - чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87 кг);

Дмитро Підручний - чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування);

Михайло Романчук - срібний призер чемпіонату світу, переможець та рекордсмен етапу Кубка світу з плавання (1500 метрів вільним стилем).

2. Краща спортсменка року:

Дар'я Білодід - чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48 кг);

Ярослава Магучіх - срібна призерка чемпіонату світу, володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років (стрибки у висоту), краща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів);

Ольга Харлан - чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).

3. Кращий тренер року:

Юрій Марченко - особистий тренер Ольги Харлан - чемпіонки світу, чемпіонки Європи з фехтування, володарки Кубку світу (шабля);

Тренерський дует Світлана Ккзнєцова і Геннадій Білодід - особисті тренери Дарії Білодід - чемпіонки світу, чемпіонки Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо;

Володимир Шацьких - особистий тренер Жана Беленюка - чемпіона світу, чемпіона Європи та ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби.

4. Сенсація року:

Марина Бех-Романчук - срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у довжину);

Дмитро Підручний - чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування);

Олексій Середа - чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10 метрів), наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).

5. Краща збірна команда року:

жіноча збірна України з біатлону у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Валентини Семеренко і Юлії Джими - бронзові призери чемпіонату світу в естафетній гонці;

жіноча збірна України з артистичного плавання у складі Марти Федіної, Анастасії Савчук, Єлизавети Яхно, Аліни Шинкаренко, Яни Нарєжної, Владислави Алексіївої, Марина Алексіївої, Катерини Резнік - бронзові призери чемпіонату світу;

чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря - срібні призери чемпіонату світу.

6. Краща команда з ігрових видів спорту (збірна):

чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 до 23 років - срібні призери чемпіонату світу U23;

чоловіча збірна України з волейболу - чвертьфіналіст фінальної частини чемпіонату Європи;

юнацька збірна України з футболу до 20 років - чемпіони світу з футболу U20.

7. Олімпійська надія України:

Катерина Бех - дворазова чемпіонка світу з біатлону серед юніорів (спринт, гонка переслідування);

Софія Лискун - чемпіонка Європи зі стрибків у воду серед дорослих, володарка ліцензії на Ігри XXXII Олімпіади-2020 в Токіо (вишка 10 метрів);

Ярослава Магучіх - срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), краща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів).

8. Зірка, що сходить:

Олексій Середа - чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10м етрів) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років);

Дар'я Снігур - чемпіонка юніорського турніру серії Великого Шлема з тенісу Вімблдон (17 років);

Назар Чепурний - чемпіон світу (вправа на перекладині) і срібний призер чемпіонату світу (командні змагання) серед юніорів зі спортивної гімнастики, володар 3-х золотих (командні змагання, вільні вправи, вправи на коні) і срібної (вправи на кільцях) нагород ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (17 років).

9. Сильні духом (паралімпійські види спорту):

Максим Крипак - п'ятиразовий чемпіон та срібний призер чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату;

Марина Піддубна - дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча);

Дмитро Українець - чемпіон Європи, голкіпер, капітан національної збірної команди України з футболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Визнаний кращим воротарем чемпіонату Європи-2019 та кращим гравцем серед спортсменів з інвалідністю УАФ.

10. Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту):

Олексій Бичков - чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу;

Віталій Дубіна - чемпіон світу і володар Кубка світу з кікбоксингу ВАКО;

Анастасія Сапсай - чемпіонка світу і ІІ Європейських ігор з самбо.

Зазначимо, що лауреати в номінації "Спортивна слава України" (легендарні спортсмени минулого) визначаються Українською Академією спорту. А переможці у номінації "Народний вибір" обираються вболівальниками та поціновувачами спорту протягом двох тижнів шляхом онлайн-голосування на офіційному сайті НОК.