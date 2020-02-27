Шаблістка Ольга Харлан отримала рекордну відзнаку НОК України

В Олімпійському домі за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки сьогодні відбулося вшанування кращої спортсменки та тренера грудня-2019 в Україні.

Удванадцяте високу відзнаку НОК України отримала олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан, а її особистий наставник Юрій Марченко став володарем звання кращого тренера місяця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, у грудні титулована спортсменка здобула впевнену перемогу на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток і стала володаркою Кубка світу - учетверте в своїй спортивній кар'єрі.

Окрім цього, минулого сезону Ольга підтвердила своє лідерство у Європі та світі, ставши 8-разовою чемпіонкою континенту та 6-разовою чемпіонкою планети.

Відзначимо, Харлан залишається рекордсменкою за кількістю нагород кращої спортсменки місяця в Україні. Слідом за нею щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань кращого спортсмена місяця.