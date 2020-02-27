Через коронавірус МКМС радить федераціям не виключати можливість перенесення зборів в Україну

Здоров’я спортсменів має бути на першому місці.

Через стрімке поширення в світі коронавірусу Міністерство культури, молоді та спорту радить українським спортивним федераціям, насамперед олімпійських видів спорту, не виключати можливість перенесення тренувальних зборів в Україну та бути готовими до переносу частини тренувальних зборів в Україну. Про це заявив заступник міністра МКМС Володимир Шумілін на зустрічі із керівниками спортивних федерацій, повідомляє Укрінформ.

«Я дуже прошу наші федерації подумати про наших спортсменів і на тлі ситуації з поширенням епідемії коронавірусу звезти ризики до мінімуму. Епідемія зачепили вже понад 50 країн, вона стрімко поширюється в Європі. Але не потрібно панікувати, потрібно увесь час моніторити ситуацію. Контактуйте зі своїми закордонними колегами, пишіть листи в міжнародні федерації. Якщо є така можливість відмовляйтесь від тренувальних зборів закордоном і проводьте їх в Україні. Міністерство вам в цьому усіляко допомагатиме.

Щодо змагань, то тут ситуація складніша, бо нам потрібно виборювати олімпійські ліцензії і уникати штрафів за пропуски турнірів. Однак, якщо обирати між медаллю і здоров’ям, я обираю здоров’я. Тому прошу ще раз, здоров’я наших спортсменів має бути на першому місці. Сьогодні немає ніяких заборон від МКМС чи МЗС щодо закордонних поїздок, але рішення про участь у змаганнях мають прийматися зважено, з мінімальним ризиком», - розповів Володимир Шумілін.

Нагадаємо, столичний Палац спорту з 1 березня 2020 року вдвічі знижує ціну для проведення спортивних заходів. Зокрема, встановлять спеціальний тариф для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями. Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року складатиме 170 тис. грн.