Теніс: Україна хоче перенести матч проти Японії в Кубку Федерації

Через коронавірус в Японії ми пропонуємо зіграти матч в Україні.

Федерація тенісу України направила листи в ITF і Японську федерацію тенісу з пропозицією провести матч Кубка Федерації в Україні, повідомляє ФТУ.

Так Федерація тенісу України відреагувала на рішення про проведення матчу Кубка Девіса між збірними Японії та Еквадору без глядачів через епідемію коронавірусу.

Спочатку зустріч між Україною та Японією запланували на 18 і 19 квітня. Поєдинок мали зіграти на корті Utsubo Tennis Center в Осаці.

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Переможець протистояння вийде в кваліфікацію Кубка Федерації-2021.

Нагадаємо, Україна вийшла в плей-офф Кубка Федерації, обігравши Естонію на початку лютого. Вихід національної збірної до наступного етапу турніру принесла перемога Марти Костюк і Даяни Ястремської в парному матчі.