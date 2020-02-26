Матч Кубка Девіса між Японією і Еквадором пройде без глядачів

Матч Кубка Девіса між тенісними збірними Японії та Еквадору пройде у японському місті Мікі без глядачів.

Відповідне рішення прийняли Міністерство охорони здоров’я і праці та Спортивна Агенція Японії з метою недопущення поширення коронавірусу. Про це повідомляє Федерація тенісу України у Facebook.

“Від ITF надійшло офіційне повідомлення про те, що матч Кубка Девіса між збірними Японії та Еквадору, який проходитиме 6 – 7 березня у місті Мікі (Японія) відбудеться без глядачів. Таке рішення було ухвалене після консультацій з Міністерством охорони здоров’я та праці Японії та Спортивною Агенцією Японії (аналог міністерства спорту) і базувалося на безпекових заходах щодо недопущення поширення коронавірусу”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за результатами жеребкування матчів плей-офф Світової групи Кубка Федерації збірна України має грати 17 – 18 квітня саме в Японії. Поєдинок Японія - Україна пройде на корті Utsubo Tennis Center в Осаці