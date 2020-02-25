Поширення коронавірусу ставить під загрозу Євро-2020 - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стурбований можливістю поширення епідемії коронавірусу країнами Європи.

Якщо епідемія поширюватиметься країнами Європи, у організаторів не лишиться іншого вибору, як скасувати або перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Про це стало відомо Champion.com.ua із власних джерел.

“Поки в Союзі європейських футбольних асоціацій не розглядали варіант зі скасуванням чи переносом Євро-2020. Але якщо епідемія поширюватиметься іншими країнами Європи, у організаторів не лишиться іншого вибору”, - йдеться в повідомленні.

Недоотримані прибутки УЄФА при цьому складуть сотні мільйонів євро.

Зазначимо, що в історії УЄФА ще не було прецедентів, коли скасовувалися чемпіонати Європи.

Як повідомлялося, федерація футболу Італії прийняла рішення проводити ігри Серії А за закритими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу. Також при пустих трибунах відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між “Інтером” і “Лудогорцем”.