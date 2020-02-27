Бондаренко програла сьомій "ракетці" турніру WTA в Акапулько

Українська тенісистка Катерина Бондаренко припинила змагання в одиночному розряді турніру Abierto Mexicano TELCEL (WTA International), що проходить в Акапулько (Мексика).

Поєдинок Катерини Бондаренко (Україна) з сьомою "ракеткою" турніру Хізер Вотсон (Британія) у другому колі змагань завершився з рахунком 6:7 (2), 2:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Бондаренко продовжить змагання у парній сітці. В 1/4 фіналу українська тенісистка у парі з Шерон Фішман зустрінеться з американсько-сербським дуетом Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович.

Тенісний турнір в Акапулько із призовим фондом 275 тис. доларів триватиме до 1 березня.