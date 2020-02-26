Бондаренко вийшла до другого кола парної сітки турніру WTA у Мексиці

Українська тенісистка Катерина Бондаренко стартувала перемоги у парному розряді на турнірі WTA International в Акапулько (Мексика) із призовим фондом 275 тис дол.

У матчі першого раунду українсько-канадський дует Бондаренко/Шерон Фішман переграв чеську пару Марі Боузкова/Рената Ворачова - 4:6, 6:2 12:10, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки проведи на корті півтори години. Під час вирішальноого тайбрейку Бондаренко і Фішман змогли відіграти два матчболи.

В 1/4 фіналу Катерина і Шерон зустрінуться з американсько-сербської парою Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович.