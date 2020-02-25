Ястремська перемогла п'яту "ракетку" світу на турнірі WTA в Катарі
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Укрінформ
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№25 рейтингу WTA) вийшла у вівторок до 3-го кола турніру WTA серії Premier 5 у Досі (Катар) із загальним призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол.
У другому раунді 19-річна одеситка завдала поразки п'ятій "ракетці" світу американці Софії Кенін, - 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 36 хвилин.
За вихід до чвертьфіналу Ястремська зіграє з переможницею поєдинку Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, №16 WTA) - Айла Томлянович (Австралія, 54).
Qatar Total Open-2020 завершиться 29 лютого.