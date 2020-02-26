Чвертьфінали Кубка України зіграють 11-12 березня

Головне протистояння на цій стадії – «Динамо» - «Олександрія».

Українська асоціація футболу (УАФ) визначилася з датами матчів 1/4 фіналу Кубка країни. Поєдинки зіграють 11-12 березня, повідомляє Sport Arena.

Відзначимо, що три поєдинки пройдуть в один день. Окремо винесено матч «Десни» і «Ворскли».

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:

11 березня. «Динамо» - «Олександрія»

11 березня. «Минай» - «Інгулець»

11 березня. «Альянс» - «Маріуполь»

12 березня. «Десна» - «Ворскла».

Фінал Кубка України відбудеться 13 травня 2020 року в Тернополі.

Нагадаємо, чинний володар Кубка «Шахтар» вибув з розіграшу змагань на етапі 1/8 фіналу, програвши «Динамо» (1:2).