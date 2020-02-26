Чвертьфінали Кубка України зіграють 11-12 березня
Укрінформ
Головне протистояння на цій стадії – «Динамо» - «Олександрія».
Українська асоціація футболу (УАФ) визначилася з датами матчів 1/4 фіналу Кубка країни. Поєдинки зіграють 11-12 березня, повідомляє Sport Arena.
Відзначимо, що три поєдинки пройдуть в один день. Окремо винесено матч «Десни» і «Ворскли».
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:
11 березня. «Динамо» - «Олександрія»
11 березня. «Минай» - «Інгулець»
11 березня. «Альянс» - «Маріуполь»
12 березня. «Десна» - «Ворскла».
Фінал Кубка України відбудеться 13 травня 2020 року в Тернополі.
Нагадаємо, чинний володар Кубка «Шахтар» вибув з розіграшу змагань на етапі 1/8 фіналу, програвши «Динамо» (1:2).