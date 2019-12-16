Фінал Кубка України-2020 прийматиме Тернопіль

Міський стадіон Тернополя реконструювали в 2012-му, він розрахований на 15 тисяч глядачів.

Тернопіль затверджений в якості господаря Кубка України в сезоні 2019/20, про що повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Міський стадіон Тернополя реконструювали в 2012-му. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів. Для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути основні проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність стандартам віп-ложі і медіа-зони, відсутність умов для телетрансляції.

Фінал Кубка України запланований на 13 травня 2020 року. Резервний варіант – «Арена-Львів».

У середу відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. За вихід до півфіналу вестимуть боротьбу «Динамо», «Десна», «Олександрія», «Ворскла», «Маріуполь», «Інгулець», «Минай» і «Альянс».

У 2019 році Кубок України виграв «Шахтар». У фіналі «гірники» розгромили «Інгулець» (4:0). У нинішньому розіграші турніру «Шахтар» вилетів в 1/8 фіналу, програвши «Динамо» (1:2).