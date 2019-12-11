Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Українська асоціація футболу оголосила дату проведення жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону-2019/20.

Жеребкування пройде 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу і розпочнеться о 13.00. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матчі на цій стадії зіграють навесні 2020 року. Проведення фіналу Кубка України-2020 заплановано на 13 травня. Найбільш імовірним місцем його проведення є Тернопіль.

Нагадаємо, що учасниками 1/4 фіналу Кубка України стали:

“Динамо” (Київ), “Десна” (Чернігів), “Олександрія”, “Маріуполь”, “Ворскла” (Полтава) — Прем'єр-ліга;

“Інгулець” (Петрово), “Минай” - Перша ліга;

“Альянс”, (Липова Долина) - Друга ліга.