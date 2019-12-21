Матч 1/4 фіналу Кубка України «Минай» - «Інгулець» можуть перенести

Клуб з села Петрове пропонує зіграти 22-го березня.

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко заявив, що веде переговори з представниками «Миная» про перенесення матчу 1/4 фіналу Кубка України на іншу дату. Обидва клуби сподіваються, що дирекція турніру піде їм назустріч, офіційний сайт УАФ.

Головна причина переносу – підготовка до другого кола Першої ліги. Турнір в Першій лізі поновлюють 22-го березня, а матч Кубка України планують провести 4 березня. За словами Лавриненка, команди просто не встигнуть підготуватися і зірвуть заключний етап зборів в Туреччині.

«Зараз ми ведемо з моїм колегою з «Миная» Василем Кобіним переговори про нову дату поєдинку, яка влаштувала б обидві команди. Потім вже клубне керівництво звернеться до дирекції з проведення Кубка України з проханням піти нам назустріч», - розповів Лавриненко.

Базовий день проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України - 4 березня 2020 року. Фінал турніру 13 травня прийматиме Тернопіль.

Нагадаємо, «Інгулець» завершив першу частину сезону на 4-му місці Першої ліги. Минай йде на третій позиції. Матчі Першої ліги поновлять 22 березня.