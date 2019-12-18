В 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Динамо" зіграє з "Олександрією"
Укрінформ
У конференц-залі київського Будинку футболу 18 грудня відбулося жеребкування чвертьфіналу футбольного Кубка України-2019/2020.
Базовий день проведення матчів на цій стадії - 4 березня 2020 року, повідомляє Укрінформ.
Визначилися такі пари команд:
"Динамо" (Київ) -"Олександрія"
"Минай-Закарпаття" (Ужгород) - "Інгулець (Петрове)
"Альянс" (Липова Долина) - "Маріуполь"
"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава).
Ценемонію жеребкування провели переможниця конкурсу краси "Міс Україна"-2018 Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст Ігор Циганик.