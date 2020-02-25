Екскоординатор “Українських Отаманів” прокоментувала ситуацію з боргами перед клубом

Аліна Шатернікова, яка 2013-2014 років працювала координатором домашніх матчів “Українських Отаманів”, прокоментувала ситуацію з боргами Федерації боксу України перед боксерами і менеджментом проекту.

Аліна Шатернікова у коментарі Klitschko-brothers.com, зокрема, зазначила, що боксери і менеджмент і досі не отримали ні зарплат, ні призових.

“На сьогодні борги не виплачені ні боксерам, ні менеджменту, ні підрядникам, які допомагали нам організовувати яскраві шоу. Соромно зізнатися, але один раз київський Палац Спорту дозволив провести нам матч без передоплати - з вірою в те, що ми розрахуємося пізніше. Однак цього не сталося. Члени команди “Українські Отамани” піднімали питання виплат на конференції ФБУ в Вінниці. Президент Федерації боксу України Володимир Продивус особисто обіцяв погасити ці заборгованості. Мовляв, виплатимо обов'язково. Але на цьому все і закінчилося. Боксери і менеджмент так і не побачили ні зарплат, ні призових. З підрядникам не розрахувалися за світло, звук, продакшн”, - сказала Шатернікова.

“Українські Отамани” - це команда, яка протягом трьох сезонів виступала в Світовий боксерської серії (The World Series Boxing або WSB). У сезоні-2012/13 до неї входили Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Віктор Вихрист. Команда дійшла до фіналу турніру. Наступного сезону склад команди суттєво оновився, Ломаченко та Усик перейшли у професіонали.

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“Українські Отамани” були проектом Федерації боксу України. За інформацією джерела, ФБУ не розрахувалася з командою за 4 місяці сезону-2013/14.