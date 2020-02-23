Постол проведе чемпіонський бій проти Раміреса 9 травня

Бій стане головною подією вечора боксу в американському Фресно.

Український боксер Віктор Постол проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса у Фресно (Каліфорнія, США). Поєдинок пройде 9 травня і стане головною подією вечора боксу, повідомляє ESPN.

Спочатку бій Постол – Рамірес запланували на 1 лютого в Китаї. Однак через спалах в країні епідемії коронавірусу поєдинок перенесли.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матіссе, але в наступному бою Постол програв титул американцю Терренсу Кроуфорду.

Нагадаємо, в останньому бою в кінці квітня 2019 року Віктор одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.