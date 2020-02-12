Визначили дату проведення перенесеного через коронавірус бою Постол - Рамірес

Титульний бій між українським боксером Віктором Постолом і володарем чемпіонських поясів WBC і WBA у першій напівсередній вазі американцем Хосе Карлосом Раміресом відбудеться 9 травня у Каліфорнії (США).

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер у Twitter.

“Титульний бій Хосе Раміреса проти Віктора Постола у рамках шоу ESPN відбудеться 9 травня у Фресно, штат Каліфорнія, у місті біля будинку Раміреса, де він провів вісім поєдинків у професіональному боксі”, - йдеться у повідомленні.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Нагадаємо, поєдинок мав відбутися 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу, проте був відкладений через спалах коронавірусу.

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Колишній чемпіон світу 35-річний український боксер Віктор Постол має унікальний шанс повернутися до “великої гри” - відібрати у Раміреса обидва його чемпіонські пояси.

Чемпіон WBC та WBA у першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес за бій з українським боксером отримає гонорар у 1,2 мільйона доларів. Віктор Постол у свою чергу зазначив, що його гонорар складе таку ж суму, як і в бою з Кроуфордом. ЗМІ тоді називали суму в 675 тисяч доларів.

Фото: 112.International