Українка Костюк виграла парний фінал турніру ITF у Каїрі

Українська тенісистка Марта Костюк виграла у суботу парний титул на турнірі ITF World Tennis Tour у столиці Єгипту із призовим фондом 60 тис дол.

У дуеті з росіянкою Каміллою Рахімовою Марта обіграла пару Анастасія Шошина (Україна)/Паула Каня (Польща) - 6:3, 2:6, 10:6, повідомляє Укрінформ.

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Як інформувало агентство, раніше 22 лютого Костюк вийшла в Каїрі у фінал одиночного розряду. Її суперницею в титульному поєдинку буде представниця Іспанії Альона Большова.