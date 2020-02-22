Дві українські пари зіграють на турнірі WTA Premier 5 у Досі
Укрінформ
На теннисному турнірі WTA Premier 5 у Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол Україну представлятимуть дві пари.
Еліна Світоліна і Даяна Ястремська на старті змагань зіграють проти бельгійсько-американської пари Кірстен Фліпкенс/Бетані Маттек-Сендс, повідомляє Укрінформ.
Людмила і Надія Кіченок у першому колі зустрінуться з Кікі Бертенс з Нідерландів и Юлією Гергес з Німеччини.
Турнір у Досі триватиме з 24 лютого по 1 березня.
На фото: сестри Кіченок.