Дві українські пари зіграють на турнірі WTA Premier 5 у Досі

На теннисному турнірі WTA Premier 5 у Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол Україну представлятимуть дві пари.

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська на старті змагань зіграють проти бельгійсько-американської пари Кірстен Фліпкенс/Бетані Маттек-Сендс, повідомляє Укрінформ.

Людмила і Надія Кіченок у першому колі зустрінуться з Кікі Бертенс з Нідерландів и Юлією Гергес з Німеччини.

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Турнір у Досі триватиме з 24 лютого по 1 березня.

На фото: сестри Кіченок.