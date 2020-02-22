"Зоря" перемогла "Маріуполь" в чемпіонаті України з футболу

В Україні 22 лютого поновився чемпінат футбольної Прем'єр-ліги.

У стартовому поєдинку 19-го туру луганська "Зоря" обіграла в гостях "Маріуполь" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

ФК «Маріуполь» - ФК «Зоря» - 1:2 / Фото: Станіслав Іванов, Укрінформ

М'ячі на стадіоні імені Володимира Бойка у Маріуполі забили: Дмитро Мишньов (69-та хвилина) - у господарів; Михайло Перович (62) і Богдан Лєднєв (69) - у переможців.

У суботу також відбудуться гра на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою" (початок о 17.00, покаже телеканал "2+2").

Завершиться 19-й тур у неділю, 23 лютого, поєдинками львівських "Карпат" з "Дніпром-1" (14.00; "Уніан-ТВ"), "Олександрії" з ковалівським "Колосом" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1") та донецького "Олімпіка" зі "Львовом" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти ігор), "Зоря" - 37 (19), "Динамо" - 36 (18), "Десна" - 33 (18), "Олександрія" - 33 (18), "Маріуполь" - 22 (19), "Колос" - 20 (18), "Дніпро-1" - 18 (18), "Олімпік" - 18 (18), "Львів" - 15 (18), "Ворскла" - 14 (18), "Карпати" - 11 (18).