У «Шахтаря» 93% на перемогу в чемпіонаті України

Одразу чотири клуби претендують на друге місце – «Динамо», «Зоря», «Десна» і «Олександрія».

Уже цієї суботи зіграють перші матчі другої половини чемпіонату України. Командам належить провести чотири тури, після яких завершитися перший етап турніру. Після нього, нагадаємо, учасників розділять на дві шістки. Перша боротиметься за призові місця і путівки в єврокубки, а друга - за прописку в Прем'єр-лізі.

Боротьба за шосте місце очікується серйозна. На цю позицію претендують одразу четверо – «Маріуполь», «Колос», «Дніпро-1» і «Олімпік». На думку аналітиків Parimatch, тут найбільше шансів у «Маріуполя». Втім, азовці випереджають найближчого переслідувачі лише на два очки, що не так багато. Нагадаємо і відстань «Маріуполя» до п'ятого місця (там зараз «Олександрія») і перепустки в Лігу Європи. Зараз це 11 очок.

Схоже, що можна забути про інтригу в чемпіонській гонці. Експерти Parimatch вже зараз дають 93% на те, що першим фінішує «Шахтар». «Гірники» випереджають «Динамо» на 14 очок, також донеччани жодного разу не програли в цьому чемпіонаті і навряд чи вони втратять свою перевагу.

А ось киянам доведеться серйозно постаратися, щоб зберегти за собою хоча б друге місце. «Зоря» відстає від «Динамо» тільки на два очки, а «Десна» та «Олександрія» - на три. Конкуренція між цими командами неймовірна. Додаткова мотивація є у «Десни», вона єдина з цієї четвірки ще не вигравала медалі чемпіонату України.

Також не варто забувати, що в цьому році нас ще чекає чемпіонат Європи. Тому всі футболісти будуть намагатися проявитися себе, щоб привернути увагу тренерського штабу збірної України і отримати шанс зіграти на Євро-2020.