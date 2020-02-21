«Шахтар» готовий відправити свій клубний літак за українцями в Ухані

Також клуб віддасть усі зароблені гроші за квитки на матч з «Бенфікою» у Нові Санжари.

Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов заявив, що клуб може відправити свій літак до Китаю аби забрати українських громадян, які перебувають в Ухані. Також голкіпер зазначив, що гроші, зароблені з продажу квитків на вчорашній матч з «Бенфікою» (2:1), клуб готовий пожертвувати українцям, які прибули з Китаю і базуються в карантині в Нових Санжарах, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

«Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з «Бенфікою», направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.

Також ми чули про історію українки, що залишилася в Ухані через собаку. «Бенфіці» вирішальний гол забив Вітя Коваленко – він же з Херсона, як і ця дівчина – Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю та інших українців з Китаю», - розповів Пятов.

Нагадаємо, Ухань став епіцентром епідемії коронавірусу, через який в Китаї скасували всі спортивні заходи.